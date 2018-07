Spielte England-Knipser Kane mit einer Verletzung?

Start in erfolgreiche Ära?

Dennoch gilt Kane als die große Hoffnung der Engländer. Sie hoffen, dass das überraschend gute WM-Abschneiden nur der Start in eine erfolgreiche Ära war. In der Premier League und Champions League hat der Liga-Torschützenkönig von 2016 und 2017 seine Klasse mehrfach gezeigt. Aus Alterssicht kann der 24-Jährige sicher noch zwei Weltmeisterschaften spielen. Southgate spendete Mut: „Wir wollen eine Mannschaft sein, die in Finali einzieht. Das ist es, was wir langfristig ins Auge gefasst haben und wir haben bewiesen, dass es möglich ist.“