Facebook-Datenskandal: Briten wollen Höchststrafe

Wegen des Skandals um millionenfach weitergegebene Nutzerdaten des Social-Media-Riesen Facebook will die britische Datenschutzbehörde ICO den US-Konzern mit einer Strafe von 500.000 Pfund (rund 565.000 Euro) belegen. Facebook habe die Daten seiner Mitglieder nicht geschützt und so gegen das Gesetz verstoßen, erklärte Behördenchefin Elizabeth Denham am Mittwoch.