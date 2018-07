Novak in Wimbledon-„Verlängerung“ ausgeschieden!

Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte man - ganz im Gegensatz zum Matchverlauf am Vortag - nicht mehr das Gefühl, dass dem Qualifikanten sogar der Einzug ins Achtelfinale gelingen könnte. Zu sicher wirkte der Wimbledon-Finalist 2016, zu fehlerhaft spielte Novak. „Für mich war es eine neue Situation. Es war mein sechstes Match in rund 12 Tagen und das vierte ‘best of five‘ hintereinander“, erklärte Novak. In Wimbledon wird ja auch in der dritten Quali-Runde auf drei Gewinnsätze gespielt. „Ich muss lernen, damit umzugehen, für Raonic ist das was anderes. Es war eine unglaublich gute Erfahrung für mich und ein Ansporn, noch weiter hart zu arbeiten, damit ich regelmäßig solche Auftritte habe.“ Novak gönnt sich nun eine gute Woche Urlaub am Meer, verriet er. Sein nächster Turnierauftritt ist erst beim Heimturnier in Kitzbühel, wo er eine Wildcard erhalten hat, geplant. Mit dem neuen guten Ranking (125) könne er nun mehr Qualifikationen bei ATP-Turnieren und größere Challenger spielen.