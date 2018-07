Eindringling sperrt verletzte Opfer in Wohnung ein

Großeinsatz am Freitag in St. Pölten: Ein Unbekannter verschaffte sich am Vormittag Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Zwei Frauen erwischten den Täter, woraufhin es zu einer Rangelei kam. Der Mann raffte Wertsachen, Geld und den Wohnungsschlüssel an sich, sperrte die Opfer ein und ergriff die Flucht. Die Fahndung läuft.