Bangen um den Topstar - Hoffen auf Highspeed

Die letzten (Team-)Trainings - nichts für Edinson Cavani. Der Goalgetter konnte nach der erlittenen Wadenblessur am Donnerstag aber zumindest individuell mit dem Ball arbeiten. Ohne Läufe und Sprints. Trainer Óscar Tabárez hat also weiter Sorgenfalten auf der Stirn. Fällt der PSG-Star gegen Frankreich aus, wäre Uruguays Traumsturm Cavani/Suárez gesprengt. Und der war in den letzten Jahren so etwas wie die Sieggarantie der Südamerikaner, erzielten sie doch gemeinsam 98 Tore für das Team.