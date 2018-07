Irre Wende! Rapid holt Deni Alar zurück

Beim Testspiel der Grazer gegen Middlesbrough am Donnerstagabend war Alar nicht mehr dabei. Stundenlang versuchte Sturms Sportdirektor Kreissl ihn in der Geschäftsstelle umzustimmen, es war zu spät - am Freitag wird der Paukenschlag perfekt: Rapid holt nach zwei Jahren den ÖFB-Teamstürmer zurück!