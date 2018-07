Hütter lässt in Frankfurt die Muskeln spielen

Deutschlands Fußball liegt nach der WM-Blamage auf dem Boden, dafür ist die Bundesliga wieder auf Touren: Die Quälerei hat begonnen! Für ÖFB-Legionär Valentino Lazaro in Berlin gleich mit einer Straf-Einheit. Weil die Hertha-Spieler beim ersten Früh-Training alle Utensilien (Flaschen, Leibchen, Bälle) in der Kabine vergessen hatten, wurde Trainer Dardai sauer. So ging es für die Kicker 70 Minuten im Kreis. Runden laufen. Ohne Ball. Ohne Trinkpausen.