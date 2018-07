Krabbelstuben in OÖ sind so gut besucht wie nie!

Nur in der Steiermark sind weniger Unter-Dreijährige „unbetreut“ - nämlich 85,2 Prozent. In Oberösterreich bleiben 83,9 Prozent der Kleinsten bis zum Kindergartenalter daheim. In der Bundeshauptstadt wird dagegen schon beinahe jedes zweite Kleinkind in einer Krippe, Krabbelstube oder einer erweiterten Kindergartengruppe betreut. Nach dem 3. Geburtstag steigt die Betreuungsquote auch in OÖ auf mehr als 95 Prozent.