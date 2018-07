LIVE: Drama von Moskau geht ins Elfmeterschießen

„Jetzt können wir zeigen, was wir können“

Russland-Teamchef Stanislaw Tschertschessow sagte, die Mannschaft habe durch die Niederlage gegen Uruguay (0:3) keinesfalls den Glauben an sich verloren. „Natürlich fühlen wir vor einem solchen K.o.-Spiel große Verantwortung. Aber die spürt Spanien auch. Mit einer solchen Partie ist es wie mit einer Klassenarbeit: Wenn sie vorbei ist, kann man nichts mehr daran ändern.“ Spanien gelang es noch nie bei Welt-oder Europameisterschaften, die Heimmannschaft zu bezwingen. Tschertschessow bemühte auch die Geschichte. 1991 habe er als Tormann mit Spartak Moskau im Europacup 3:1 in Madrid gewonnen - gegen Real mit Spaniens heutigem Nationaltrainer Fernando Hierro. „Auch damals waren nicht wir die Favoriten. Niemand hat an uns geglaubt. Jetzt können wir zeigen, was wir können - und wieder gewinnen.“