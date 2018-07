In diesen Ländern werden Sie zur Kasse gebeten

Länder mit streckenbezogener Maut

Eine streckenbezogene Maut gibt es innerhalb der EU auch noch in Griechenland, in Großbritannien - wobei dort das Straßennetz zum großen Teil gebührenfrei ist -, in Irland, in Italien, Kroatien, Portugal und weitgehend auch in Spanien. Auch in den Nicht-EU-Ländern Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Norwegen, Serbien, in der Türkei und in Weißrussland wird nach Entfernung abgerechnet. Die Bezahlung erfolgt je nach Land beim Ein- oder Ausfahren an der Mautstation.