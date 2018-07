Die Steiermark hat die besten Tischler-Lehrlinge

Bei den Lehrlingen im ersten Lehrjahr setzte sich Clemens Pink (Lehrbetrieb Siegmund Spandl in Waldbach) durch. Sieger im zweiten Lehrjahr wurde Wolfgang Ramminger (Lehrbetrieb Wolfgang Hasenburger in St. Margarethen an der Raab), im dritten Lehrjahr Alexander Peinhopf (ALPE Zimmerei und Tischlerei in Fohnsdorf) und im vierten Lehrjahr gewann in der Disziplin Produktion Julian Hannes Fink (Tischlerei Knaus in Feldbach). Rene Pock (Möbeltischlerei Bund aus Frauental) komplettierte das steirische Team.