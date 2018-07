Grantiger Fastfood-Kunde schmeißt mit Kaffeebecher

Der Deutscher (27) bestellte am Samstagvormittag Süßspeisen bei einer Drive-in Anlage eines Fastfood-Restaurants im Bezirk Hallein. Die Mitarbeiterin, eine 30-jährige Ungarin,fragte bezüglich der genauen Sorte und der Zahlungsart nach. Das passte dem Kunden so gar nicht und schrie sie an. Zu guter Letzt warf der Mann seinen Kaffee in Richtung der Ungarin und traf diese am Rücken. Die Mitarbeiterin wurde dadurch verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Pkw einfach davon.