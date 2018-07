Doppler/Horst verlieren ihr Warschau-Achtelfinale!

Im Spiel gegen die langjährigen Trainingspartner und letztwöchigen Sieger von Ostrava ließen Doppler/Horst einige Möglichkeiten aus. Im ersten Satz nützten sie eine 20:17-Führung nicht, im zweiten waren sie im Finish 17:16 vorne. „Den Sack zuzumachen ist aktuell das Thema, so einen Vorsprung dürfen wir mit all der Routine nicht aus der Hand geben“, sagte Coach Robert Nowotny. Nächste Woche bestreiten Doppler/Horst das Vier-Sterne-Turnier in Espinho/Portugal.