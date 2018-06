Cannabis im großen Stil angebaut: Fünf Festnahmen

Angefangen habe laut Polizei alles 2016 in der Wohnung der 51-jährigen Eheleute. Dort sollen sie 118 Cannabispflanzen gezüchtet haben. Wegen des blühenden Geschäftes mit dem Verkauf des Marihuanas an Abnehmer aus Hochburg-Ach sowie Burghausen und dem angrenzenden Niederbayern soll das Paar in dem Mehrparteienhaus eine weitere Wohnung im Keller durch „Strohmänner“ angemietet haben. Der 41-jährige Hausbesitzer soll in die kriminellen Machenschaften eingeweiht gewesen sein, wofür er monatlich Schweigegeld kassierte.