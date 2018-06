Geisterfahrer (83): „Ich war eh langsam unterwegs“

Fast sieben Kilometer lang war am Donnerstag ein 83-jähriger Pkw-Lenker als Geisterfahrer auf der A9 in der Steiermark unterwegs. Er dürfte in Fahrtrichtung Linz die Abzweigung auf die S35 verpasst haben. Kurz vor dem Schartnerkogeltunnel wendete der Mann und fuhr auf der falschen Spur zurück in Richtung Graz - „ganz langsam“, wie er später gegenüber der Polizei sagte. Zum Glück wurde niemand gefährdet.