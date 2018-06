Junge Männer werden immer dicker

Es ist eine Milchmädchenrechnung, auch wenn es hier um Bier geht: Wer sich jetzt beim Fußballschauen angewöhnt hat, jeden Tag einen halben Liter Bier zu trinken (etwa 200 kcal), verzeichnet in einem Jahr 8,8 kg mehr Fett auf den Rippen. „Der Mensch hat Jahrtausende lang in einem Mangelzustand gelebt, weil er nie wusste, wann er die nächste Mahlzeit bekommt oder wann die nächste Hungersnot ausbricht. Daher ist der Organismus darauf programmiert, nicht verbrauchte Energie als Fettreserve zu speichern“, so Ernährungswissenschafter und Biochemiker Clemens Röhrl bei einem Pressegespräch im Wiener Billroth-Haus (Gesellschaft der Ärzte). Der heutige Überschuss an Nahrungsenergie wird nicht abgebaut und kann auch nicht ausgeschieden werden, sodass Übergewicht und Fettsucht immer mehr zum Gesundheitsproblem werden. Zahlreiche typischen Zivilisationskrankheiten lassen sich auf falsche oder ungesunde Ernährung zurückführen: Übergewicht, Diabetes Typ 2, Karies, Herz-Kreislaufleiden, Bluthochdruck, Gicht, Gelenkverschleiß, Darmkrebs. Die volkswirtschaftlichen Kosten von Typ 2 Diabetes etwa machen jährlich 1,5 Milliarden Euro aus, berichtete Gesundheitsökonom Markus Pock.