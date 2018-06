Hier surfen Sie in Österreich mobil am schnellsten

Besonders starke Defizite in der Südsteiermark und Oberösterreich

Während das Netz in Wien und Wien-Umgebung besonders gut ausgebaut ist, sind die durchschnittlich gemessenen LTE-Werte insbesondere in der südlichen Steiermark, aber auch in großen Teilen von Oberösterreich, besonders schwach. Gute Werte werden auch dem LTE-Netz an der Grenze zu Deutschland in Salzburg und Tirol bescheinigt, weniger gute dagegen in der Grenzregion zu Liechtenstein und der Schweiz.