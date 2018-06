Brasilien im Achtelfinale: 2:0-Sieg gegen Serbien!

Rekordweltmeister Brasilien hat die Pflicht erfüllt und ist ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft vorgestoßen. Die Selecao setzte sich am Mittwochabend gegen Serbien mit 2:0 (1:0) durch und holte sich damit auch Platz eins in der Gruppe vor der Schweiz. In der Runde der besten 16 trifft Brasilien nun am kommenden Montag auf Mexiko.