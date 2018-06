SV ermöglicht Wahlarzt-Abrechnung per App

Wie das funktioniert, wurde am Dienstag in einer Pressekonferenz demonstriert: Die Anmeldung erfolgt mittels Handysignatur, dann können Rechnungen abfotografiert und nach Eingabe weiterer Daten an die Krankenversicherung gesendet werden. Ein weiteres Service bietet die „Check“-App. Hier kann etwa ein Versicherungsdatenauszug abgerufen werden, zudem ist die Einsicht in die per eCard abgerechneten Arztbesuche möglich.