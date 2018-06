Sport & Musik am Klopeiner See: Beach-Handball

Beachhandball ist auf Schnelligkeit, Taktik und spektakuläre Tore aufgebaut, sorgt daher vor allem auch beim Publikum für Spannung und viel Unterhaltung. In diesem Jahr ist die Beachhandball-Trophy durch die Teilnahme eines Teams aus Slowenien sogar auf die internationale Bühne vorgerückt. An zwei Tagen (Freitag und Samstag) werden sich heuer insgesamt 18 Teams im Strandbad-Süd am Klopeiner See spannende Matches liefern. Das Event beginnt am Freitag um 10 Uhr und endet in der Nacht auf Sonntag mit der Players Party in der Burg. Nichts wie hin!