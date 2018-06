Falsches Spiel der Austria: Ivan für Rapid teurer

„Störfeuer“ trieb den Preis hinauf

Also von der Austria. Und da spielte Krasnodar mit offenen Karten. „Es war kein Bluff“, sah Bickel die Anfrage vom violetten AG-Vorstand Markus Kraetschmer schwarz auf weiß. Mit der russischen „Warnung“, dass egal, was Rapid zahlt, die Austria drübergehen würde. Am echten Interesse der Violetten zweifelt er aber: „Ich verstehe nicht, wie man so ein Angebot machen kann, ohne mit dem Spieler gesprochen zu haben. Ich würde das nicht machen.“