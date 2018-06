Brigitte Nielsen wieder Mama: Es ist ein Mädchen!

„Wir sind überglücklich, unsere schöne Tochter in unserem Leben willkommen zu heißen“, sagten Nielsen und ihr Mann Mattia Dessi dem „People“-Magazin. Der lange Weg sei es wert gewesen. „Wir haben uns niemals mehr geliebt.“ Seit 2006 ist Nielsen in fünfter Ehe mit Mattia Dessi verheiratet, dem sie erst kürzlich per Instagram ausrichtete: „Du wirst ein toller Papa, ich liebe dich.“