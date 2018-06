Helnwein: „Niemand ist von Grund auf fanatisch“

„Krone“:Ein Mädchen mit Maschinenpistole, Flammen, Opfer. Was außer Gewalt ist böse wollen Sie uns damit eigentlich sagen, Herr Helnwein?

Gottfried Helnwein: Das Thema lautete 100 Jahre Republik. Da habe ich mir gedacht, dass ich zeigen will, wie die Welt aussieht nach diesen 100 Jahren. Das ist nicht so offensichtlich, wenn man hier in Wien lebt, weil alles unglaublich sicher und gesichert ist. Diese Kriege scheinen wahnsinnig weit entfernt, in Wahrheit ist der größte Teil der Welt in einem gigantischen Konflikt. Ich wollte auf diese Omnipräsenz der Gewalt aufmerksam machen. Auch in Computerspielen, in der Unterhaltung, in allen Bereichen wachsen Kinder mit Gewalt auf. Es ist cool heutzutage, wenn in Filmen Leute erschossen werden, es gibt ja kaum noch Helden ohne Waffen. Zu unterscheiden zwischen der virtuellen, erfundenen, fiktiven und der richtigen Gewalt ist für Kinder oder Jugendliche heutzutage schwer.