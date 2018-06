Helle Aufregung um die „schwarze“ Hotel-Kette

Es ist ein rasantes Wachstum: 2015 wurden die „B(l)ackhome City Apartments.Hotels“ gegründet, das erste schwarze Haus 2016 in Innsbruck eröffnet. Im Dezember 2017 erfolgte die Eröffnung des zweiten Hotels in der Salzburger Rochusgasse - nicht ohne kritische Zwischenrufe. Vor allem wegen der schwarzen Gebäudefarbe aber auch wegen des Konzepts an sich. Sprich Reservierung im Internet, Check-In am Computerterminal vor Ort, die Rechnung folgt dann per Email.