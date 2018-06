England-Coach Southgate kugelt sich Schulter aus

„Wir haben so viele Betreuer und sie waren schnell da“, sagte Southgate. „Eigentlich sollten sie sich ein bisschen ausruhen, weil die Spieler Freizeit hatten - und dann mache ich ihnen Arbeit.“ Ihr nächstes WM-Spiel bestreiten die Engländer am Sonntag in Nischni Nowgorod gegen Panama. Nachdem Team und Trainer den 2:1-Siegtreffer durch Harry Kane in der Nachspielzeit des Auftaktspiels gegen Tunesien überschwänglich bejubelt hatten, kündigte Southgate an, fortan etwas zurückhaltender zu feiern.