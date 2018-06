Asylplan: Kurz baut weiter an „Achse der Willigen“

Tusk reist am Freitag zu Kurz

Am Donnerstag trifft Kurz in Budapest auf die Visegrad-Gruppe mit Ungarns Premier Viktor Orban an der Spitze. Tags darauf soll, wie am Sonntag in Regierungskreisen zu erfahren war, der Präsident des Europäischen Rats, Donald Tusk, zu einem Gespräch mit dem Bundeskanzler nach Wien kommen. Die illegale Migration nach Europa wird nach den jüngsten Entwicklungen das zentrale Thema dieses Treffens sein.