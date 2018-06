Platter sieht „positive Entwicklung“ am Brenner

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sieht in dem Rückgang der Aufgriffszahlen von Flüchtlingen bei Güterzugkontrollen am Brenner eine „positive Entwicklung“. Trotzdem sei dies „kein Grund, sich zu entspannen“, erklärte Platter am Samstag. Denn die weitere Achtsamkeit am Brenner habe nach wie vor höchste Priorität, fügte er hinzu.