Audi A1: Der Nachfolger macht Schluss mit niedlich

Das dürfte auch auf den Innenraum zutreffen, vor allem, wenn der Kunde sich für die aufpreispflichtigen Digitallösungen entscheidet. Dann bietet das Cockpit zusätzlich zum obligatorischen 10,25-Zoll-Display des Kombiinstruments noch einen 8,8 oder 10,1 Zoll großen Touchscreen in der Mittelkonsole. Letzteren gibt es in Verbindung mit dem vielseitigen Infotainmentsystem MMI Navigation Plus, das in Kombination mit Audi Connect Onlinedienste wie etwa Echtzeit-Verkehrsinformation oder Google-Suche einbinden kann. Auch diese Kompetenz als fahrendes Smartphone dürfte die angestrebte Zielgruppe des kleinen Ingolstädters goutieren.