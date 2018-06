Trainingsauftakt von Sturm im Zeichen des Umbruchs

Und auch Testspieler Janjatovic könnte beim Cup-Sieger landen. Vogel kennt den 26-jährigen Offensivmann aus dem Nachwuchs von Bayern München und aus gemeinsamer Zeit in der Schweiz. An Thomas Goiginger (LASK) und Christian Gebauer (Altach) haben die Grazer weiterhin Interesse. „Wir haben in dieser Beziehung keinen Druck. Im Offensivbereich suchen wir auf jeden Fall noch eine Verstärkung“, erläuterte Vogel. Mit Lackner und Avlonitis habe man jedenfalls bereits an „Größe und Höhe“ gewonnen. „Im Kopfballspiel waren wir in der letzten Saison nicht immer bestens besetzt.“ Im Gegensatz zum nach seinem dreiwöchigen Urlaub in Bayern bestens erholten Vogel ist Sportdirektor Günter Kreissl gestresst. „Extrem gut erholt trifft bei mir gar nicht zu. Die Arbeit ist seit Wochen sehr intensiv, aber das ist mein Job“, sagte Kreissl. Der Sportchef möchte noch diese Woche weitere Neuzugänge präsentieren. „Inklusive Grozurek wollen wir noch zwei bis vier neue Spieler.“