Lebenslange Haft für„Blutrausch“ im Gefängnis

„Weil er so ein falscher Hund war“

„Das hat sich aufgestaut, das war so eine Antipathie, weil er so ein falscher Hund war“, erzählte der 34-Jährige. Sein Zellengenosse habe seine eigene Tat immer beschönigen wollen. Bei einem Streit „hat‘s mich ausg‘hakelt und ich hab‘ den Tischfuß erwischt“. Dann sei er in einen „Blutrausch“ geraten und habe „so sieben bis zehn Mal“ zugeschlagen, wobei es auch zu einem Hirnaustritt kam. Anschließend legte er ihm noch einen Gürtel um den Hals und zog zu, „weil er immer weiter geröchelt hat“.