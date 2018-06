Ibrahimovic spuckt große Töne: Schweden genervt

Ginge es nur um die paar Tage seit seiner Ankunft im WM-Land, seine ehemaligen Teamkollegen wären wohl längst nicht so gereizt und genervt von jeder Frage, in der der Name Zlatan vorkommt. Doch spätestens seit Ibrahimovic nach dem Play-off-Erfolg gegen Italien die Spekulationen über ein Comeback im Nationalteam entfachte und über Wochen und Monate mit Tweets und Aussagen am Laufen hielt, gibt es für die Mitglieder und Mitarbeiter der schwedischen Mannschaft dieses Dauerthema. Entsprechend unerwünscht sind die jüngsten Provokationen.