Dänemark ringt unfassbar unglückliches Peru nieder

Wer nun dachte, die Peruaner seien durch dieses Tor gebrochen, wurde schnell eines Besseren belehrt: Wie bereits ganz am Anfang der Partie übernahm Peru die totale Kontrolle - und die Chancen wurden immer besser und besser! Noch in der 60. Minute scheiterte etwa Flores aus spitzem Winkel nach Farfan-Zuspiel an Schmeichel und wenig später wurde ein guter Kopfball des gerade zuvor erst eingewechselten Ex-Deutschland-Legionärs Paulo Guerrero zur Beute von Schmeichel. Dann war Alberto Rodriguez mit einem Kopfball-Aufsetzer dran, doch der Ball ging am Tor vorbei, wobei Farfan beinahe noch drangekommen wäre (69.). Guerrero (71.), Carrillo (73.), noch einmal Guerrero (79.) und Farfan (84./Schmeichel rettete in extremis) hatten in der Folge den Ausgleich auf dem Fuß. Aber er fiel nicht mehr: Unfassbar, wie grausam doch der Fußball sein kann!