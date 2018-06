Rauswurf kurz vor der WM: Jetzt spricht Lopetegui!

Julen Lopetegui wurde kurz vor der WM in Russland als Spanien-Coach entlassen. Der künftige Real-Trainer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme nach seinem Rauswurf betroffen: „Ich bin sehr traurig“, räumte Lopetegui am Mittwoch vor spanischen Journalisten mit ernster Miene auf dem Flughafen im russischen Krasnodar ein, kurz bevor er eine Maschine nach Moskau bestieg.