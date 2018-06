Filippo Inzaghi wird Trainer in Bologna

Der frühere Weltklasse-Stürmer Filippo Inzaghi wird neuer Trainer des italienischen Erstligisten FC Bologna. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 44-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Der 57-fache Nationalspieler hatte nach einem enttäuschend verlaufenen Debüt auf der Trainerbank bei Milan den FC Venezia zurück in die Serie B und in der letzten Saison auf Platz 5 geführt.