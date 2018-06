„Crackdown 3“: Lebenszeichen vom Actionkracher

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 neue Bilder aus seinem kommenden Actionkracher „Crackdown 3“ präsentiert. Im Trailer zu sehen: Held Terry Crews, der sich in einer neonschwangeren offenen Spielwelt mit allerlei Kriegsgerät Feinden erwehrt und ganze Stadtteile in Schutt und Asche legt. „Crackdown 3“ kommt im Februar 2019 auf die Xbox One.