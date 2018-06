WM-Sex-Dilemma! Es geht eben nicht ohne

Die Ehefrau ist das beste Trainingslager. Dieser Spruch wird Otto Rehhagel zugeschrieben. Dem Langzeit-Trainer von Werder Bremen, der unter dem Namen „Rehhakles“ als griechischer Europameister in den Fußball-Olymp eingezogen ist. Wie aber dieser Satz gemeint war, ist unklar. Es hat definitiv etwas mit Üben zu tun. So weit, so gut. Nur was? Es könnte sich um Müll-Raustragen drehen. Staubsaugen? Nach-Hause-Kommen? Möglicherweise hat Rehhagel aber doch das Thema Sex angeschnitten.