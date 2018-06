„Rage 2“: Endzeitstimmung im Ödnis-Shooter

Bethesda hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles neue Szenen aus dem kommenden Shooter „Rage 2“ präsentiert. Das Game entführt die Spieler in ein riesiges Ödland, in dem die nach einem Meteoriteneinschlag fast vollständig ausgerottete Menschheit ums Überleben kämpft. Der Trailer zeigt: Es ist eine Welt voller Banditen, Mutanten und anderer Gefahren. „Rage 2“ erscheint 2019.