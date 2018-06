Sanitäter hielt Patient (68) irrtümlich für tot

Der Vorfall hatte sich bereits am 3. Juni in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ereignet. Ein Nachbar rief die Polizei, weil er den 68-Jährigen seit Längerem nicht gesehen hatte. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und fand den Mann im Vorzimmer liegend. Ein Rettungssanitäter hielt ihn für tot, weil er laut Kellner keinen Puls fühlte und glaubte, Totenflecken am Körper des Mannes zu sehen.