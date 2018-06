Ein Weingut hat den Blues

20 Jahre Weingut Pongratz am Kranachberg, das gehört gefeiert - und am Wochenende gibt’s noch ein weiteres Jubiläum: Das Weingut von Markus Pongratz hat nämlich fast genauso lange den Blues. Und zwar den Stubnblues. Joachim Steinacher sorgt als Veranstalter am 15. und 16. Juni für die „Stubnblues & Freunde“-Open Airs Nummer 29 und - ja, Jubiläum - Nummer 30.