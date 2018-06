„FIFA 19“ kommt inklusive Champions-League-Lizenz!

Der US-Spielepublisher Electronic Arts (EA) hat auf der Videospielmesse E3 in Los Angeles die ersten Szenen aus dem diesjährigen Ableger der Fußballsimulation „FIFA“ gezeigt. Wichtigste Neuerung in „FIFA 19“: EA hat sich die Champions-League-Lizenz geschnappt, „FIFA 19“ bietet also alle echten Teams und Spieler der Liga. Erscheinen soll „FIFA 19“ am 28. September für PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One.