19-jähriger Lance Stroll hält Williams am Leben

Lance Stroll hat in der Formel 1 schon eine eigene Tribüne. Dabei fährt der 19-Jährige erst seine zweite Saison in der Königsklasse. Bei seinem Grand Prix in seiner Heimatstadt Montreal rasen Stroll und seine Fahrerkollegen am Wochenende auch an den Zuschauerrängen mit dem rot-weißen LS-Logo vorbei. Dabei hat es der Williams-Pilot erst einmal aufs Podest geschafft - als Dritter im Vorjahr in Baku.