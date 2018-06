Radikal-Islam auch in Grazer Moscheen

Große Moscheen-Studie in Graz läuft

Betroffen von den Schließungen sind in Österreich vor allem Moscheen der Arabischen Kultusgemeinde - davon gibt es in Graz nur eine. Die wirklichen Probleme in der steirischen Landeshauptstadt liegen offenbar anderswo, etwa in von Tschetschenen geprägten Gebetshäusern.