ÖHB-Männer vor erstem Play-off-Akt optimistisch

Das Team von Patrekur Johannesson hofft nicht nur auf ein gutes Ergebnis im Hinspiel, sondern auch auf eine volle Halle in der Heimpartie am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) in der Albert-Schultz-Halle in Wien-Kagran. „Wenn die Halle komplett voll ist und da ist, dann ist es ein Vorteil“, meinte ÖHB-Star Nikola Bilyk. „In den vergangenen Jahren haben uns 5000 bis 6000 Fans in der Halle unterstützt. Das ist eine super Sache, hilft uns enorm in so einem schweren Spiel“, pflichtete ihm Tormann-Routinier Thomas Bauer bei.