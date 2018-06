Dom-Angreifer aus Wien: Hatte er gar kein Messer?

Mit Gegenstand herumgefuchtelt

Das Personal des Berliner Doms hatte am Sonntagnachmittag die Polizei alarmiert: Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, ging der gebürtige Wiener - bei dem es sich laut Medienberichten um den 53 Jahre alten Roman M. handeln soll - dann auf die Beamten los und fuchtelte dabei offenbar mit einem Gegenstand in seiner Hand herum. Auf den Bildern ist nicht eindeutig zu erkennen, um was es sich bei dem Gegenstand handelt.