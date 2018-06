Hoffnung für Olympiazentrum rollt in drei Lkw an

Gottfried Wurpes ist die Vorfreude anzuhören. „Das wird eine Innovationsschmiede im Trainingsbereich“, sagt der Chef der „The Fitness Company“ in Leonding, der das umgebaute Olympiazentrum in Linz ausstattet. Die Hightech-Technogym-Geräte rollen am Freitag in drei Lkw an. Montag und Dienstag nächste Woche erfolgt der Aufbau.