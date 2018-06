„Ich fühle mich so hässlich...“

Haut und Psyche. Kein unbeschriebenes Blatt in der Dermatologie. Aber immer noch unterschätzt wird der Zusammenhang zwischen Hauterkrankungen und der seelischer Befindlichkeit. Vor allem, wenn das Leiden in einer Lebensphase auftritt, die von Veränderung, Selbstfindung und Orientierung geprägt ist - Pubertät und das junge Erwachsenenalter. „Aus ärztlicher Sicht ist Psoriasis natürlich nicht lebensbedrohlich, aus Sicht der Patienten hingegen stellt die Erkrankung eine massive Einschränkung der Lebensqualität dar. Der Einfluss darauf ist Befragungen zufolge oft genauso stark wie bei Krebs oder Herzerkrankungen!“, berichtet Dr. Miriam Strauss, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie sowie Psychotherapeutin in Wien. Mittlerweile weiß man auch, dass neben der Haut Gelenke, Augen und Gefäße Schaden nehmen können. Für junge Menschen zählt aber nur eines primär: Wie komme ich bei den anderen an, finde ich einen Freund/eine Freundin, werde ich akzeptiert, geliebt, angenommen?