„Sanktionen gegen Russland für uns alle schädlich“

Wladimir Putin ist am Dienstag zu seinem bereits sechsten Staatsbesuch in Österreich eingetroffen. Nachdem er mit etwas Verspätung gegen 13.30 Uhr in Wien-Schwechat gelandet ist, wurde er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen militärischen Ehren in der Hofburg empfangen. Beide Staatsoberhäupter betonten die traditionell gute Zusammenarbeit der beiden Länder und erklärten, dass man diese noch weiter ausbauen wolle. „Die Beziehungen zwischen Russland und Österreich haben traditionell partnerschaftlichen Charakter“, so Putin, der die EU-Sanktionen gegen Russland als „schädlich für uns alle“ bezeichnete. Nach der Pressekonferenz folgten Gespräche mit Bundeslanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Kurz betonte, dass die Alpenrepublik ihre EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte nutzen wolle, um die Beziehungen der EU zu Russland Zug um Zug wieder zu beleben.