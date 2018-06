FPÖ und Grüne einig: Stau-Ursache liegt im Umland

Hofer: Citymaut auch in London nicht erfolgreich

„Es muss uns gelingen, die Verkehrsverbindungen über die Stadtgrenzen hinauszuziehen“, das sei der Schlüssel zum Erfolg, argumentierte Verkehrs- und Infrastrukturminister Hofer, der die Citymaut erneut kategorisch ablehnte. „Das Bestrafen, Verhindern und Verzögern“ sei nicht der richtige Weg. Auch in London - eine von sieben Städten in Europa, wo eine derartige Maut seit 2003 als „Congestion Charge“, also als Überlastungsgebühr, verlangt wird - habe sie keinen Erfolg gebracht. Die Citymaut wäre zudem eine „Einzelmaßnahme“, die eine Mehrklassengesellschaft zum Resultat habe. Der Bund zahle jährlich 80 Millionen Euro für den Wiener U-Bahn-Ausbau, bei einer Citymaut wären Zahlungen in dieser Höhe nicht mehr gerechtfertigt.