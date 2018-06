Mit Zwillingen kommt das Glück im Doppelpack

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Meine Tochter (15) macht ein Austauschjahr in Neuseeland. Die Organisation empfiehlt uns, nur einmal in der Woche mit ihr zu telefonieren und sie nicht zu besuchen. Ich finde das sehr streng. Sollen wir uns wirklich daran halten?



Als Eltern kennen Sie Ihre Tochter am besten und spüren bestimmt, ob diese Empfehlungen so für sie lebbar sind oder lieber abgewandelt werden sollten. Natürlich hat die Organisation gute Gründe und meist viel Erfahrung mit Auslandsaufenthalten. Die Idee dahinter könnte sein, dass Jugendliche die Chance haben sollten, sich im neuen - wenn auch nur vorübergehenden - Zuhause einzuleben. Viel Kontakt mit der Familie daheim könnte das Ankommen in der Ferne erschweren. Natürlich kann die Familie am Telefon Trost spenden, aktiv vor Ort die Eingewöhnung unterstützen kann sie jedoch nicht. Selbstständigkeit ist gefragt und diese gilt es ja auch bei einem Auslandsaufenthalt weiterzuentwickeln. Reflektieren Sie daher vor einem Telefonat die eigenen Gefühle. Zu wissen, dass „die Mama mich so sehr vermisst“, kann bei Ihrer Tochter durchaus einen Gewissenskonflikt auslösen. Familienbesuche und Abschiede führen oft zu emotionalem Stress, sobald Mama und Papa wieder abreisen.