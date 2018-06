KI erkennt Hautkrebs zuverlässiger als Ärzte

Das künstlichen neuralen Netzwerk habe weniger Fälle schwarzen Hautkrebses übersehen und besitze daher eine „höhere Sensibilität als die Hautärzte“, berichtet Studienautor Holger Hänßle von der Universität Heidelberg in am Dienstag veröffentlichten Fachzeitschrift „Annals of Oncology“.